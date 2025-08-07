У рамках програми можна отримати грошову допомогу для людей з інвалідністю у Запоріжжі та області до 4 тисяч гривень.

Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі та області надається від організації "Fight For Right", проте важливо знати всі нюанси, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує пресслужба організації у соцмережі Facebook.

Як зазначають у ГО "Fight For Right", зокрема, реалізовують відповідну програму допомоги "Покращення доступу до інтегрованих послуг у сфері охорони здоров'я, психічного здоров'я та захисту для нещодавно переміщених осіб та осіб, які проживають у прифронтових районах.

У ній можуть взяти участь такі категорії громадян, які були змушені переселитися через війну або проживають у прифронтових населених пунктах:

люди з інвалідністю;

громадяни похилого віку.

Програма передбачає:

надання допоміжних засобів (колісні крісла, ходунки, слухові апарати, милиці чи тростини);

підтримку під час евакуації чи допомоги в отриманні соціальних і медичних послуг.

Громадяни можуть отримати психологічну чи юридичну консультацію.

Окрім того, в рамках програми можна отримати грошову допомогу для людей з інвалідністю в Запоріжжі та області до 4 тис. грн. Вона надається на покриття базових потреб.

Зокрема, громадяни можуть звернутися до юристів з наступних питань: правила отримання статусу переміщеної особи та оформлення виплати, встановлення або поновлення статусу інвалідності, оформлення пенсійних заяв, інші житлові, земельні та майнові питання.

Для тих, хто хоче отримати грошову допомогу для людей з інвалідністю в Запоріжжі та області від громадської організації "Fight For Right", потрібно заповнити спеціальну анкету. Проте організатори попереджають, що її заповнення не дає 100% гарантії на отримання допомоги, а є лише одним із кроків для розгляду заявки.

