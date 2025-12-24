Дефіцит продуктів у Полтавській області вже вливає на становище українців.

Дефіцит продуктів у Полтавській області зафіксували на окремі позиції, які часто використовують українці у щоденному приготуванні страв, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про ситуацію на овочевому ринку, де пропозиція окремих культур суттєво скоротилася. За оцінками аналітиків, сегмент томатів в Україні значною мірою залежить від імпорту, а ключовим постачальником традиційно залишається Туреччина.

Сезон продажу вітчизняних тепличних помідорів поступово завершується. Через це їхня кількість на прилавках помітно зменшилася, що створило дефіцит у низці регіонів, зокрема на Полтавщині, та напряму вплинуло на формування розцінок.

Фахівці пояснюють подорожчання нестачею товару, яку фіксують уже протягом останнього тижня. Після завершення збору врожаю в українських теплицях попит задовольняють переважно імпортні поставки, однак їхніх обсягів виявилося недостатньо для повного забезпечення споживачів. У результаті продавці переглянули відпускні ціни у бік зростання.

Аналітики наголошують, що підвищення вартості може тривати й надалі, адже попит на томати залишається стабільним навіть за умов подорожчання.

Паралельно фіксують істотне зростання цін на тепличні огірки. Основною причиною називають нестачу продукції в окремих областях, що в поєднанні зі сталим попитом з боку роздрібних мереж формує передумови для подальшого підвищення.

Водночас експерти зазначають, що з картоплею ситуація залишається більш стабільною. Прогнозується відсутність дефіциту цієї культури в зимовий період, однак рівень вартості значною мірою залежатиме від європейського ринку.

Наразі в країнах ЄС спостерігається надлишок урожаю, що призвів до рекордно низьких цін. Це може стимулювати збільшення імпорту та частково пом’якшити дефіцит продуктів у Полтавській області, а також стримати зростання розцінок або спричинити їхню корекцію вниз.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям доступні безкоштовні послуги.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: на які виплати можна розраховувати у грудні 2025.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: яких цінників чекати напередодні свят.