Дефицит продуктов в Полтавской области уже вливает в положение украинцев.

Дефицит продуктов в Полтавской области зафиксировали на отдельные позиции, часто используемые украинцами в ежедневном приготовлении блюд, сообщает Politeka.net.

Речь идет о ситуации на овощном рынке, где предложение отдельных культур существенно сократилось. По оценкам аналитиков, сегмент томатов в Украине в значительной степени зависит от импорта, а ключевым поставщиком традиционно остается Турция.

Сезон продажи отечественных тепличных помидоров постепенно завершается. Поэтому их количество на прилавках заметно уменьшилось, что создало дефицит в ряде регионов, в частности на Полтавщине, и напрямую повлияло на формирование расценок.

Специалисты объясняют удорожание нехваткой товара, которую фиксируют уже в течение последней недели. После сбора урожая в украинских теплицах спрос удовлетворяют преимущественно импортные поставки, однако их объемов оказалось недостаточно для полного обеспечения потребителей. В результате продавцы пересмотрели отпускные цены в направлении роста.

Аналитики отмечают, что повышение стоимости может продолжаться и дальше, ведь спрос на томаты остается стабильным даже при подорожании.

Параллельно фиксируют существенный рост цен на тепличные огурцы. Основной причиной называют недостаток продукции в отдельных областях, что в сочетании с постоянным спросом со стороны розничных сетей формирует предпосылки для дальнейшего повышения.

В то же время, эксперты отмечают, что с картофелем ситуация остается более стабильной. Прогнозируется отсутствие дефицита этой культуры в зимний период, однако уровень стоимости будет в значительной степени зависеть от европейского рынка.

В настоящее время в странах ЕС наблюдается избыток урожая, что привело к рекордно низким ценам. Это может стимулировать увеличение импорта и частично смягчить дефицит продуктов в Полтавской области, а также сдержать рост расценок или вызвать их коррекцию вниз.

Источник: EastFruit.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам доступны бесплатные услуги.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: на какие выплаты можно рассчитывать в декабре 2025.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Полтавской области: каких ценников ждать в канун праздников.