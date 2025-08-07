В рамках программы можно получить денежную помощь для людей с инвалидностью в Запорожье и области до 4 тысяч гривен.

Денежная помощь людям с инвалидностью в Запорожье и области предоставляется от организации "Fight For Right", однако важно знать все нюансы, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба организации в соцсети Facebook.

Как отмечают в ОО "Fight For Right", в частности, реализуется соответствующая программа помощи "Улучшение доступа к интегрированным услугам в сфере здравоохранения, психического здоровья и защиты для недавно перемещенных лиц и лиц, проживающих в прифронтовых районах".

В ней могут принять участие такие категории граждан, которые были вынуждены переселиться из-за войны войны или проживают в прифронтовых населенных пунктах:

люди с инвалидностью;

граждане преклонных лет.

Программа предусматривает:

предоставление вспомогательных средств (колесные кресла, ходунки, слуховые аппараты, костыли или тростники);

поддержку при эвакуации или помощи в получении социальных и медицинских услуг.

Граждане могут получить психологическую или юридическую консультацию.

Кроме того, в рамках программы можно получить денежную помощь для людей с инвалидностью в Запорожье и области до 4 тыс. грн. Она предоставляется на покрытие базовых нужд.

В частности, граждане могут обратиться к юристам по следующим вопросам: правила получения статуса перемещенного лица и оформление выплаты, установление или возобновление статуса инвалидности, оформление пенсионных заявлений, другие жилищные, земельные и имущественные вопросы.

Для тех, кто хочет получить денежную помощь для людей с инвалидностью в Запорожье и области от общественной организации Fight For Right, нужно заполнить специальную анкету. Однако организаторы предупреждают, что ее заполнение не дает 100% гарантии на получение пособия, а лишь один из шагов для рассмотрения заявки.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Субсидия для пенсионеров в Запорожье с 1 августа: в каких случаях придется повторно обращаться за помощью.

Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ в Запорожье с 1 августа: кто потеряет право на помощь, список причин.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье с 1 августа: сколько денег можно получить, перечень важных надбавок.