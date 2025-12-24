Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Одесі забезпечує безперервний доступ до базових ресурсів.

В Одесі запроваджено програму, що передбачає гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується центром «Гостинна Хата», який з 10 лютого 2025 року встановив нові правила видачі продуктових наборів для переселенців та літніх громадян.

Щодня заклад надає до 50 пакетів. Пріоритет отримують новоприбулі переселенці протягом перших трьох місяців після реєстрації довідки ВПО.

Інші категорії можуть отримувати допомогу раз на два місяці. Серед них — матері-одиначки, родини з вагітними жінками, самотні пенсіонери старші 70 років, пари пенсіонерів того ж віку, люди з інвалідністю першої та другої групи, а також багатодітні сім’ї.

Переселенці з Херсону можуть забрати продуктовий набір у «Гостинній Хаті» або у херсонському центрі «Вільні Разом». Отримання допомоги в одному закладі не дає права повторно отримати її в іншому раніше ніж через два місяці.

Інші переселенці, які мають офіційні штаби своїх громад і міст в Одесі, поки що не можуть скористатися продуктовими наборами у цьому центрі, але мають доступ до всіх інших видів підтримки, поки триває налагодження контактів із представниками громад.

Додатково надається дитяче харчування раз на місяць. Всім, хто цього потребує, доступні підгузки для дітей та дорослих, засоби гігієни, медичне обладнання та ліки.

Підтримка розрахована лише на внутрішньо переміщених осіб із зон активних бойових дій, зареєстрованих у 2022–2025 роках. Волонтери наголошують на необхідності особистого подання документів та дотримання графіку відвідувань.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Одесі забезпечує безперервний доступ до базових ресурсів, допомагаючи родинам та літнім людям підтримувати безпеку й необхідне забезпечення навіть у складних умовах.

Мешканців закликають стежити за повідомленнями центру, щоб вчасно отримати підтримку та скористатися доступними послугами.

