Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Запорізькій області стало результатом перегляду та коригування цінової структури.

З 1 жовтня в Запорізькій області відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги, проте не всім доведеться платити більше за ЖКХ, пише Politeka.net.

Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Відповідна постанова вже опублікована на офіційному сайті відомства.

Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Запорізькій області стало результатом перегляду та коригування цінової структури, який був проведений після перевірок роботи енергетичних компаній у попередні роки. Основна мета підвищення — спрямування додаткових коштів на погашення боргів перед НЕК «Укренерго» та забезпечення стабільного функціонування енергосистеми країни в період осінньо-зимового сезону 2025–2026 років.

Згідно з рішенням регулятора, найбільше зміни торкнуться тарифів на розподіл електроенергії. Голова НКРЕКП Юрій Власенко наголосив, що новий механізм дозволяє компенсувати недоотримані доходи операторів системи розподілу. Усього мова йде про 18 компаній, які працюють за моделлю RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові фінансові ресурси, які надійдуть у період із вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані на погашення заборгованості перед оператором системи передачі та на фінансування програм, необхідних для безперебійного проходження зими. Як зазначив член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик, значна частина цих коштів піде на підтримку генерації, що є критично важливим у період зростання навантаження на енергосистему.

Фахівці підкреслюють, що для звичайних побутових споживачів наслідки підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Запорізькій області будуть майже непомітними. Зміни радше матимуть символічний характер і суттєво не позначаться на сумах у платіжках. Водночас підприємства та бізнес-сектор відчують їх набагато гостріше. Збільшення витрат компаній може відобразитися на кінцевих цінах товарів і послуг, що, своєю чергою, позначиться на економічній ситуації у регіоні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області: названо громади, де відбудеться роздача їжі.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі: в ПФУ назвали розмір виплат, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: які документи потрібно подати, щоб отримати прихисток.