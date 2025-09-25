Повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Запорожской области явилось результатом пересмотра и корректировки ценовой структуры.

С 1 октября в Запорожской области произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги, однако не всем придется платить больше, чем ЖКХ, пишет Politeka.net.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Соответствующее постановление уже опубликовано на официальном сайте ведомства.

Повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Запорожской области стало результатом пересмотра и корректировки ценовой структуры, проведенной после проверок работы энергетических компаний в предыдущие годы. Основная цель повышения – направление дополнительных средств на погашение долгов перед НЭК «Укрэнерго» и обеспечение стабильного функционирования энергосистемы страны в период осенне-зимнего сезона 2025-2026 годов.

Согласно решению регулятора, больше всего изменения коснутся тарифов на распределение электроэнергии. Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что новый механизм позволяет компенсировать недополученные доходы операторов системы распределения. Всего речь идет о 18 компаниях, работающих по модели RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные финансовые ресурсы, которые поступят в период с сентября по декабрь 2025, будут направлены на погашение задолженности перед оператором системы передачи и на финансирование программ, необходимых для бесперебойного прохождения зимы. Как отметил член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик, значительная часть этих средств пойдет на поддержку генерации, что критически важно в период роста нагрузки на энергосистему.

Специалисты подчеркивают, что для обычных бытовых потребителей последствия повышения тарифов на ЖКХ с 1 октября в Запорожской области будут почти незаметны. Изменения скорее будут носить символический характер и существенно не отразятся на суммах в платежках. В то же время предприятия и бизнес-сектор почувствуют их гораздо острее. Увеличение издержек компаний может отразиться на конечных ценах товаров и услуг, что в свою очередь отразится на экономической ситуации в регионе.

