Законодавством визначено важливу умову, ця доплата для пенсіонерів у Запорізькій області передбачена лише окремим українцям.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області можуть отримати українці поважного віку, що раніше проживали на певних територіях України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Право на отримання доплати для пенсіонерів у Запорізькій області мають пенсіонери, які постійно мешкають у зоні безумовного, тобто обов’язкового відселення, або ж у зоні гарантованого добровільного відселення чи проживали раніше в Чорнобильській зоні. Але цього факту проживання недостатньо. Надбавка складає 2 361 гривні.

Законодавством визначено ще одну важливу умову: ця доплата для пенсіонерів у Запорізькій області передбачена лише тим людям, які проживали або працювали на цих територіях станом на 26 квітня 1986 року чи в період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Крім того, обов’язковим є наявність офіційного статусу особи, постраждалої від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, що підтверджується спеціальним посвідченням.

Перевірка факту проживання у зоні радіоактивного забруднення здійснюється автоматично на основі відомостей, що містяться у Державній міграційній службі України. Це означає, що додаткову виплату отримають лише ті пенсіонери, які справді постійно мешкають на територіях, що належать до зон відселення, не переселилися туди з інших регіонів, а також мають належним чином оформлений статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи.

Більш детальний порядок підтвердження права на таку надбавку визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року під номером 1524.

Водночас експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив, що у випадку, коли в Єдиному державному демографічному реєстрі або в базі даних міграційної служби немає відомостей про проживання особи у відповідних зонах у зазначені періоди, пенсіонер має право самостійно підтвердити цей факт.

Для цього слід звернутися до органу реєстрації і надати документи, які підтверджують місце проживання. Такими документами можуть бути паспорт громадянина України у вигляді книжечки або ж будинкова книга. Після цього дані будуть внесені до відповідного реєстру. Зробити це можливо також у центрі надання адміністративних послуг.

