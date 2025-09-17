Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області можуть отримати українці поважного віку, що раніше проживали на певних територіях України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Право на отримання доплати для пенсіонерів у Запорізькій області мають пенсіонери, які постійно мешкають у зоні безумовного, тобто обов’язкового відселення, або ж у зоні гарантованого добровільного відселення чи проживали раніше в Чорнобильській зоні. Але цього факту проживання недостатньо. Надбавка складає 2 361 гривні.

Законодавством визначено ще одну важливу умову: ця доплата для пенсіонерів у Запорізькій області передбачена лише тим людям, які проживали або працювали на цих територіях станом на 26 квітня 1986 року чи в період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Крім того, обов’язковим є наявність офіційного статусу особи, постраждалої від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, що підтверджується спеціальним посвідченням.

Перевірка факту проживання у зоні радіоактивного забруднення здійснюється автоматично на основі відомостей, що містяться у Державній міграційній службі України. Це означає, що додаткову виплату отримають лише ті пенсіонери, які справді постійно мешкають на територіях, що належать до зон відселення, не переселилися туди з інших регіонів, а також мають належним чином оформлений статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи.

Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області

Більш детальний порядок підтвердження права на таку надбавку визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року під номером 1524.

Водночас експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив, що у випадку, коли в Єдиному державному демографічному реєстрі або в базі даних міграційної служби немає відомостей про проживання особи у відповідних зонах у зазначені періоди, пенсіонер має право самостійно підтвердити цей факт.

Для цього слід звернутися до органу реєстрації і надати документи, які підтверджують місце проживання. Такими документами можуть бути паспорт громадянина України у вигляді книжечки або ж будинкова книга. Після цього дані будуть внесені до відповідного реєстру. Зробити це можливо також у центрі надання адміністративних послуг.

