Законодательством определено важное условие, эта доплата для пенсионеров в Запорожской области предусмотрена только отдельным украинцам.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области могут получить украинцы почтенного возраста, ранее проживавшие на определенных территориях Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Право на получение доплаты для пенсионеров в Запорожской области имеют пенсионеры, постоянно проживающие на територии безусловного, то есть обязательного отселения, или гарантированного добровольного отселения или проживавших ранее в Чернобыльской зоне. Но этого факта обитания недостаточно. Прибавка составляет 2361 гривны.

Законодательством определено еще одно важное условие: эта доплата для пенсионеров в Запорожской области предусмотрена только тем людям, которые проживали или работали на этих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или в период с 26 апреля 1986 по 1 января 1993 года. Кроме того, обязательно наличие официального статуса лица, пострадавшего от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, что подтверждается специальным удостоверением.

Проверка факта проживания в зоне радиоактивного загрязнения осуществляется автоматически исходя из сведений, содержащихся в Государственной миграционной службе Украины. Это означает, что дополнительную выплату получат только те украинцы, которые действительно постоянно проживают на территориях, относящихся к зонам отселения, не переселились туда из других регионов, а также должным образом оформленный статус пострадавшего от Чернобыльской катастрофы.

Более подробный порядок подтверждения права на такую ​​надбавку определен постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2024 под номером 1524.

В то же время эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин пояснил, что в случае, когда в Едином государственном демографическом реестре или базе данных миграционной службы нет сведений о проживании лица в соответствующих зонах в указанные периоды, украинец имеет право самостоятельно подтвердить этот факт.

Для этого следует обратиться в орган регистрации и предоставить документы, подтверждающие место жительства. Такими документами могут быть паспорт гражданина Украины в виде книжечки или домовая книга. После этого данные будут внесены в соответствующий реестр. Сделать это можно также в центре предоставления административных услуг.

