Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Запорізькій області матиме мінімальний вплив.

Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Запорізькій області станеться через рішення, яке було прийнято НКРЕКП, повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Запорізькій області стало результатом перегляду та коригування тарифної структури, здійсненого за підсумками перевірок діяльності енергетичних компаній у попередні роки. Основна мета змін полягає у спрямуванні додаткових фінансових ресурсів на погашення значної заборгованості перед НЕК «Укренерго», а також у забезпеченні стабільної роботи енергосистеми під час майбутнього опалювального сезону.

Відповідно до рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перегляд цін торкнеться, насамперед, тарифів на розподіл електроенергії.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко пояснив, що механізм підвищення дозволяє компенсувати недоотримані доходи операторам системи розподілу за підсумками попередніх перевірок. Загалом зміни стосуються 18 операторів, які працюють за моделлю RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові надходження, отримані в період з вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані на погашення боргів перед оператором системи передачі, а також на фінансування заходів для надійного проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 років. Як уточнив член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик, значна частина цих коштів буде використана для підтримки роботи генерації.

Експерти наголошують, що для побутових споживачів підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Запорізькій області матиме мінімальний вплив і не призведе до відчутного зростання рахунків. Натомість бізнес-сектор відчує наслідки набагато сильніше: збільшення витрат підприємств може відобразитися на ціноутворенні та спричинити подорожчання товарів і послуг у регіоні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області: названо громади, де відбудеться роздача їжі.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі: в ПФУ назвали розмір виплат, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: які документи потрібно подати, щоб отримати прихисток.