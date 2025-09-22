Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Запорожской области будет иметь минимальное влияние.

Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Запорожской области произойдет из-за решения, принятого НКРЭКУ, сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Запорожской области явилось результатом пересмотра и корректировки тарифной структуры, проведенной по итогам проверок деятельности энергетических компаний в предыдущие годы. Основная цель изменений состоит в направлении дополнительных финансовых ресурсов на погашение значительной задолженности перед НЭК «Укрэнерго», а также в обеспечении стабильной работы энергосистемы в предстоящем отопительном сезоне.

Согласно решениям Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пересмотр цен коснется, прежде всего, тарифов на распределение электроэнергии.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко пояснил, что механизм повышения позволяет компенсировать недополученные доходы операторам системы распределения по итогам предварительных проверок. В общей сложности изменения касаются 18 операторов, работающих по модели RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные поступления, полученные в период с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены на погашение долгов перед оператором системы передачи, а также на финансирование мер по надежному прохождению осенне-зимнего периода 2025/2026 годов. Как уточнил член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик, значительная часть этих средств будет использована для поддержки работы генерации.

Эксперты отмечают, что для бытовых потребителей повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Запорожской области будет иметь минимальное влияние и не приведет к ощутимому росту счетов. В то же время бизнес-сектор ощутит последствия гораздо сильнее: увеличение расходов предприятий может отразиться на ценообразовании и повлиять на подорожание товаров и услуг в регионе.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: названы общины, где состоится раздача пищи.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: в ПФУ назвали размер выплат, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: какие документы нужно подать, чтобы получить убежище.