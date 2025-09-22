Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Запорожской области произойдет из-за решения, принятого НКРЭКУ, сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Запорожской области явилось результатом пересмотра и корректировки тарифной структуры, проведенной по итогам проверок деятельности энергетических компаний в предыдущие годы. Основная цель изменений состоит в направлении дополнительных финансовых ресурсов на погашение значительной задолженности перед НЭК «Укрэнерго», а также в обеспечении стабильной работы энергосистемы в предстоящем отопительном сезоне.

Согласно решениям Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пересмотр цен коснется, прежде всего, тарифов на распределение электроэнергии.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко пояснил, что механизм повышения позволяет компенсировать недополученные доходы операторам системы распределения по итогам предварительных проверок. В общей сложности изменения касаются 18 операторов, работающих по модели RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные поступления, полученные в период с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены на погашение долгов перед оператором системы передачи, а также на финансирование мер по надежному прохождению осенне-зимнего периода 2025/2026 годов. Как уточнил член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик, значительная часть этих средств будет использована для поддержки работы генерации.

Эксперты отмечают, что для бытовых потребителей повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Запорожской области будет иметь минимальное влияние и не приведет к ощутимому росту счетов. В то же время бизнес-сектор ощутит последствия гораздо сильнее: увеличение расходов предприятий может отразиться на ценообразовании и повлиять на подорожание товаров и услуг в регионе.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: названы общины, где состоится раздача пищи.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: в ПФУ назвали размер выплат, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: какие документы нужно подать, чтобы получить убежище.