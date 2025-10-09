Подорожание продуктов в Запорожье сказалось на ежедневных расходах местных жителей, ведь средний чек за один поход в магазин постепенно растет.

Подорожание продуктов в Запорожье коснулось не всех базовых позиций, сообщает Politeka.

Как проинформировали аналитики проекта EastFruit, в последние недели цены на овощи и фрукты демонстрируют разную динамику, и потребители пытаются приспособиться к подорожанию одних продуктов в Запорожье и снижению стоимости других.

Эксперты отмечают, что, несмотря на некоторое удешевление репчатого лука и ранних яблок, большинство популярных овощей и ягод подорожали.

Верхняя ценовая граница репчатого лука снизилась с 12 до 10 гривен, а белокочанная капуста из-за повышенного предложения опустилась с 9-17 до 8-12. Цена моркови и картофеля осталась относительно стабильной.

В частности, морковь стоит от 10 до 12, а картофель от 11 до 14 гривен за килограмм. Огурцы также сменили ценовой диапазон, теперь они стоят от 35 до 50.

Одновременно некоторые позиции все же подорожали. Кабачки поднялись с 10-22 до 18-45 грн, баклажаны прибавили в стоимости от 25-35 до 38-45.

Подорожание продуктов в Запорожье больше всего видно в сегменте зелени, ведь там переписали ценники на зеленый лук. Верхний предел ее стоимости подскочил со 125 до 200 грн. Все остальные виды зелени остались без изменений.

Фруктово-ягодный сегмент тоже показывает смешанные тенденции. Малина резко пошла вверх со 150-220 до 220-420, а дыня прибавила в стоимости от 15-35 до 20-40. Раннее яблоко наоборот подешевело.

Эксперты предупреждают, что динамика цен будет продолжать меняться в течение осени.

