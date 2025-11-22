Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отражает реальные расходы предприятия по водоснабжению и канализации.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области вступило в силу 10 сентября 2025 года, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет исполнительный комитет Южноукраинска.

Решение касается холодного водоснабжения, канализации, отопления и горячей воды. Новые тарифы на холодную воду составляют 43,08 гривны за кубометр, а отвод стоков – 57,60 грн с НДС. Эти цены стали действовать сразу, поскольку на них не распространяется государственный мораторий.

Что касается тепла и горячего водоснабжения, запланированные тарифы составляют 714 грн за 1 Гкал для отопления, горячая вода с полотенцесушителем – 100,1 грн/м³, без – 77,81 грн/м³. Для населения пока действуют старые расценки 2022 года – 412,78 гривен за 1 Гкал, разницу компенсирует государство.

Представители исполкома объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отражает реальные расходы предприятия на водоснабжение и канализацию, а вопрос отопления будет урегулирован после завершения моратория.

Жителям советуют учесть новые цены при планировании семейного бюджета во избежание неожиданных расходов.

Несмотря на ситуацию, которая заставляет украинцев тратить больше, есть и хорошие новости, связанные с финансами. В Николаевской области у людей есть возможность получить денежную помощь. Такая поддержка предусмотрена Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Для получения соответствующей денежной помощи необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление вместе с пакетом документов.

