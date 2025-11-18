Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області може бути надана літнім українцям, які відповідають умовам, що були визначені законодавством, пише Politeka.net.
Розповідаємо, що про це відомо.
Частина пенсіонерів може розраховувати на отримання грошової допомоги у Миколаївській області за харчування, яку виплачує Пенсійний фонд України. Така підтримка передбачена Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Саме він визначає коло осіб, які мають право на цю виплату.
Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області виплачується лише літнім українцям, що відповідають певним умовам:
- особи зі статусом учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також учасники ліквідації інших ядерних аварій, віднесені до категорії І або ІІ
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають статус потерпілих категорії І або ІІ
- особи, що зазнали радіаційного опромінення і віднесені до категорій І або ІІ
Щоб отримати відповідну грошову допомогу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву разом із пакетом документів. До них належать:
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія паспорта із зазначенням серії та номера та відміткою про відмову від прийняття податкового номера
- копія посвідчення, що підтверджує статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації ядерних аварій, потерпілого від Чорнобильської катастрофи або потерпілого від радіаційного опромінення, які віднесені до категорії І або ІІ
Подати заяву для призначення компенсації можна у кілька способів. Громадяни можуть звернутися безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України, надіслати документи поштою або оформити звернення в електронному вигляді через портал Дія.
Джерело: Напенсії.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: українцям доступні виплати до 11 тисяч гривень.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області: де можна отримати різні види продовольчої допомоги.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.