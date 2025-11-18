Частина пенсіонерів може розраховувати на отримання грошової допомоги у Миколаївській області за харчування, яку виплачує Пенсійний фонд України.

Частина пенсіонерів може розраховувати на отримання грошової допомоги у Миколаївській області за харчування, яку виплачує Пенсійний фонд України. Така підтримка передбачена Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Саме він визначає коло осіб, які мають право на цю виплату.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області виплачується лише літнім українцям, що відповідають певним умовам:

особи зі статусом учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також учасники ліквідації інших ядерних аварій, віднесені до категорії І або ІІ

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають статус потерпілих категорії І або ІІ

особи, що зазнали радіаційного опромінення і віднесені до категорій І або ІІ

Щоб отримати відповідну грошову допомогу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву разом із пакетом документів. До них належать:

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія паспорта із зазначенням серії та номера та відміткою про відмову від прийняття податкового номера

копія посвідчення, що підтверджує статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації ядерних аварій, потерпілого від Чорнобильської катастрофи або потерпілого від радіаційного опромінення, які віднесені до категорії І або ІІ

Подати заяву для призначення компенсації можна у кілька способів. Громадяни можуть звернутися безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України, надіслати документи поштою або оформити звернення в електронному вигляді через портал Дія.

Джерело: Напенсії.

