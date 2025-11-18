Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області може бути надана літнім українцям, які відповідають умовам, що були визначені законодавством, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Частина пенсіонерів може розраховувати на отримання грошової допомоги у Миколаївській області за харчування, яку виплачує Пенсійний фонд України. Така підтримка передбачена Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Саме він визначає коло осіб, які мають право на цю виплату.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області виплачується лише літнім українцям, що відповідають певним умовам:

  • особи зі статусом учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також учасники ліквідації інших ядерних аварій, віднесені до категорії І або ІІ
  • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають статус потерпілих категорії І або ІІ
  • особи, що зазнали радіаційного опромінення і віднесені до категорій І або ІІ

виплати, субсидія, пошта

Щоб отримати відповідну грошову допомогу, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву разом із пакетом документів. До них належать:

  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія паспорта із зазначенням серії та номера та відміткою про відмову від прийняття податкового номера
  • копія посвідчення, що підтверджує статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації ядерних аварій, потерпілого від Чорнобильської катастрофи або потерпілого від радіаційного опромінення, які віднесені до категорії І або ІІ

Подати заяву для призначення компенсації можна у кілька способів. Громадяни можуть звернутися безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України, надіслати документи поштою або оформити звернення в електронному вигляді через портал Дія.

Джерело: Напенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: українцям доступні виплати до 11 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області: де можна отримати різні види продовольчої допомоги.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.