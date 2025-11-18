Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области может быть предоставлена пожилым украинцам, отвечающим условиям, определенным законодательством, пишет Politeka.net.
Рассказываем, что об этом известно.
Часть пенсионеров может рассчитывать на получение денежной помощи в Николаевской области за питание, выплачиваемое Пенсионным фондом Украины. Такая поддержка предусмотрена Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». Именно он определяет круг лиц, имеющих право на выплату.
Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области выплачивается только пожилым украинцам, отвечающим определенным условиям:
- лица со статусом участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также участники ликвидации других ядерных аварий, отнесенные к категории I или II
- граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и имеющие статус пострадавших категории I или II
- лица, подвергшиеся радиационному облучению и отнесенные к категориям I или II
Для получения соответствующей денежной помощи необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление вместе с пакетом документов. К ним относятся:
- копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или копия паспорта с указанием серии и номера и отметкой об отказе от принятия налогового номера
- копия удостоверения, подтверждающая статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участника ликвидации ядерных аварий, потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или потерпевшего от радиационного облучения, отнесенных к категории I или II
Подать заявление для назначения компенсации можно в несколько способов. Граждане могут обратиться непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, отправить документы по почте или оформить обращение в электронном виде через портал Дия.
Источник: Напенсии.
