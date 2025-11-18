Часть пенсионеров может рассчитывать на получение денежной помощи в Николаевской области за питание, выплачиваемое Пенсионным фондом Украины.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области может быть предоставлена ​​пожилым украинцам, отвечающим условиям, определенным законодательством, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Часть пенсионеров может рассчитывать на получение денежной помощи в Николаевской области за питание, выплачиваемое Пенсионным фондом Украины. Такая поддержка предусмотрена Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». Именно он определяет круг лиц, имеющих право на выплату.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области выплачивается только пожилым украинцам, отвечающим определенным условиям:

лица со статусом участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также участники ликвидации других ядерных аварий, отнесенные к категории I или II

граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и имеющие статус пострадавших категории I или II

лица, подвергшиеся радиационному облучению и отнесенные к категориям I или II

Для получения соответствующей денежной помощи необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление вместе с пакетом документов. К ним относятся:

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или копия паспорта с указанием серии и номера и отметкой об отказе от принятия налогового номера

копия удостоверения, подтверждающая статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участника ликвидации ядерных аварий, потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или потерпевшего от радиационного облучения, отнесенных к категории I или II

Подать заявление для назначения компенсации можно в несколько способов. Граждане могут обратиться непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, отправить документы по почте или оформить обращение в электронном виде через портал Дия.

Источник: Напенсии.

