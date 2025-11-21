Бесплатные продукты для пенсионеров в Запорожье стали хорошим подспорьем для многих местных жителей, поэтому рассказываем детали.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Запорожье предоставляются тем, кто предварительно записался на получение поддержки, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Facebook-странице Коммунарской районной организации, бесплатные продукты для пенсионеров в Запорожье предоставляет Украинский Красный Крест.

В сообщении говорится, что прием заявок начался с 13.10.2025. Жителям, чье имущество пострадало в период с июня 2025 года, предложили зарегистрироваться предварительно, чтобы получить набор с продовольствием и средствами гигиены.

Организация отмечает, что программа рассчитана на тех, кто уже имеет акт о повреждении жилья и не получал бесплатные продукты для пенсионеров в Запорожье раньше.

Получение наборов в рамках программы Украинского Красного Креста возможно только через предварительную регистрацию, чтобы обеспечить упорядоченный прием и избежать очередей, обычно возникающих при раздаче гуманитарной поддержки.

Для подтверждения необходимо иметь с собой документы в оригинале двух членов семьи. В список входят паспорт, идентификационный код и акт о повреждении имущества, без которого получение помощи невозможно.

Это требование действует для всех заявителей и объясняется тем, что инициатива направлена ​​именно на семьи, чье жилье испытало разрушения в течение лета 2025 года.

Выдача наборов производится в будние дни с 9.00 до 12.00 по адресу Независимой Украины 13. Оставившие заявку горожане могут получить продуктовый и гигиенический набор в указанное время.

Важно понимать, что инициатива действует ограниченное время, поэтому, прежде чем идти в офис или связываться с представителями УЧХ, следует проверить актуальность информации на их официальных страницах в Facebook.

