Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется только людям, которые не имеют собственных ресурсов для существования или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Обратиться за получением жилья могут конкретные категории граждан. Согласно Закону Украины «О жилом фонде социального назначения», право на безвозмездную квартиру имеют лица, нуждающиеся в государственной поддержке.

Среди них:

люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, которые не могут проживать в общем жилье;

граждане, проживающие в аварийных зданиях;

дети-сироты после завершения учебы без собственной квартиры;

внутренне перемещенные лица, лишившиеся жилья или не имеющие жилья на подконтрольной Украине территории;

семьи, где жилая площадь на одного члена менее 7 квадратных метров;

граждане с очень низким среднемесячным доходом.

По состоянию на 2025 год в первую очередь право на жилье имеют следующие категории:

семьи погибших военных;

реабилитированные жертвы политических репрессий;

участники боевых действий, ветераны и лица с инвалидностью, полученной в результате войны;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

дети-сироты и дети с инвалидностью;

граждане, пострадавшие от стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;

многодетные семьи с пятью и более детьми.

Чтобы получить социальное жилье, необходимо:

Обратиться в местный орган власти по фактическому месту нахождения. Предоставить документы, подтверждающие право на льготу или пребывание в сложных жизненных условиях. Пройти проверку жилищных условий для оценки потребности. Получить решение жилищной комиссии по постановке на квартирный учет. Ожидать выделения жилья или компенсации в соответствии с очереди.

Государство обеспечивает таким образом временное убежище для наиболее уязвимых категорий, создавая условия для стабильного проживания даже в сложные времена.

