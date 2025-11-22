Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется только людям, которые не имеют собственных ресурсов для существования или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.
Обратиться за получением жилья могут конкретные категории граждан. Согласно Закону Украины «О жилом фонде социального назначения», право на безвозмездную квартиру имеют лица, нуждающиеся в государственной поддержке.
Среди них:
- люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, которые не могут проживать в общем жилье;
- граждане, проживающие в аварийных зданиях;
- дети-сироты после завершения учебы без собственной квартиры;
- внутренне перемещенные лица, лишившиеся жилья или не имеющие жилья на подконтрольной Украине территории;
- семьи, где жилая площадь на одного члена менее 7 квадратных метров;
- граждане с очень низким среднемесячным доходом.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется исключительно тем, кто не имеет достаточных ресурсов для обеспечения жилищных нужд или находится в сложных жизненных условиях.
По состоянию на 2025 год в первую очередь право на жилье имеют следующие категории:
- семьи погибших военных;
- реабилитированные жертвы политических репрессий;
- участники боевых действий, ветераны и лица с инвалидностью, полученной в результате войны;
- пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;
- дети-сироты и дети с инвалидностью;
- граждане, пострадавшие от стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
- многодетные семьи с пятью и более детьми.
Чтобы получить социальное жилье, необходимо:
- Обратиться в местный орган власти по фактическому месту нахождения.
- Предоставить документы, подтверждающие право на льготу или пребывание в сложных жизненных условиях.
- Пройти проверку жилищных условий для оценки потребности.
- Получить решение жилищной комиссии по постановке на квартирный учет.
- Ожидать выделения жилья или компенсации в соответствии с очереди.
Государство обеспечивает таким образом временное убежище для наиболее уязвимых категорий, создавая условия для стабильного проживания даже в сложные времена.
