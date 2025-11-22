Подать документы на денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области следует в последний месяц действующего периода получения выплат на проживание.

ВПЛ в Полтавской области могут получить дополнительную государственную денежную помощь в размере 2 000 грн, если отвечают определенным условиям, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в правительственном постановлении №1033. Известно, кто и как может оформить "седьмую" выплату после шести месяцев получения пособия на проживание.

Это касается украинцев, вынужденных выехать с опасных территорий и уже получавших помощь на проживание. Новый вид поддержки получил название «седьмая» выплата.

Кто может получить доплату

Право на дополнительные 2 тысячи гривен имеют как наемные работники, так и физические лица-предприниматели, официально зарегистрированные и уплачивающие налоги. Главное условие – непрерывная официальная занятость в течение последних шести месяцев.

При этом оформление «седьмой» выплаты не влияет на возможность дальнейшего получения основного пособия на проживание, если человек отвечает критериям уязвимости.

Цель дополнительной поддержки — привлечь ВПЛ к официальному трудоустройству, предпринимательству и обеспечению стабильного дохода семьям.

Как оформить дополнительную денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области

Подать документы следует в последний месяц действующего периода получения выплат на проживание. Для подтверждения трудовой или предпринимательской деятельности, информация должна быть зафиксирована в государственных реестрах.

Подтвердить занятость можно следующими способами:

уплата ЕСВ или других обязательных страховых взносов (информация проверяется в реестре застрахованных лиц);

справка от работодателя о перечислении ЕСВ;

копия налоговой декларации плательщика единого налога, поданной в ГНС.

После представления документов Пенсионный фонд проводит проверку через государственные реестры. Если право подтверждено, начисление «седьмой» выплаты производится автоматически.

