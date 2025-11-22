Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно сопровождаться прозрачными механизмами и гарантиями безопасности окружающей среды.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области может повлиять на жителей Калинополя уже в 2026 году, сообщает Politeka.

Местное предприятие планирует пересмотреть стоимость вывоза мусора из-за роста затрат, в том числе на оплату труда и другие финансовые нужды.

По предложению коммунальной службы, частный сектор будет платить по 90 гривен в месяц с человека, многоэтажные дома - 85,44 грн. Для бюджетных учреждений предусмотрено 658,08 грн. с НДС, для других категорий — 667,80 грн. Новые тарифы должны обеспечить регулярный сбор, перевозку и утилизацию отходов в Калинополе, Шостакове, Вербовке и Кайтановке.

График работы службы останется неизменным: у многоквартирных домов мусор убирают по понедельникам, частные домовладения обслуживают раз в две недели, юридические лица — по условиям договоров. Предложения и замечания принимаются до 20 ноября.

Для сравнения, в 2025 году жильцы многоэтажек платили 76,22 грн с НДС, частный сектор – 79,16. Жители опасаются, что даже такое повышение может привести к оттоку пользователей и появлению несанкционированных свалок. Некоторые предлагают предусмотреть льготы для пенсионеров и малообеспеченных семей.

Отмечается, что повышение тарифов на коммунальные услуги Черкасской области должно сопровождаться прозрачными механизмами и гарантиями безопасности окружающей среды.

Кроме того, в Черкасской области также подняли расценки на воду.

Изменения связаны с ростом себестоимости услуг и необходимостью возместить затраты на электроэнергию, материалы и ремонтные работы.

