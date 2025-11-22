В Конотопа планируется повышение тарифов на воду в Сумской области, сообщает Politeka.

Коммунальное предприятие ВУВКХ города сообщает о намерении изменить стоимость услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Причиной роста цен есть удорожание сырья, материалов и энергоресурсов, а также увеличение расходов на амортизацию и услуги сторонних организаций. Кроме того, на формирование тарифов повлияли новые налоговые обязательства и инвестиционные расходы.

По новому проекту кубометр воды будет стоить 43,18 грн вместо 36,12 грн. Стоимость водоотвода увеличится с 43,02 до 48,85 грн за кубометр.

КП ВУВКХ призывает жителей подавать замечания и предложения по тарифам в течение 14 дней с даты обнародования, то есть до 27 ноября включительно. Обращение можно присылать по адресу проспект Степана Бандеры, 31, г. Конотоп, 41600 или по e-mail konotop_voda@i.ua.

Повышение тарифов на воду в Сумской области является частью плановой коррекции, необходимой для обеспечения стабильных поставок и финансовой устойчивости предприятия.

Стоит отметить, что в Сумской области дорожают не только коммунальные услуги. В регионе также подняли цены на продукты. В частности, средние расценки на крупы, молочную продукцию и овощи продолжают расти, что заставляет жителей более тщательно планировать покупки.

Более всего повысилась стоимость гречки. Килограмм сейчас стоит около 42 гривен, в то время как в октябре его продавали по 41 грн. В разных супермаркетах расценки колеблются: Auchan предлагает 35, Megamarket – 55 гривен.

