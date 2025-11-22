Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области покрывает расходы на отопление, приобретение продуктов, медикаментов, транспортные расходы и другие базовые нужды.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области будет предоставляться в рамках программы «Тепла зима» для поддержки пожилых граждан во время отопительного сезона, сообщает Politeka.

Выплата одноразовая и рассчитана на покрытие базовых потребностей в период холодов, включая приобретение теплой одежды, обуви и оплату коммунальных услуг.

Кабинет Министров Украины подготовил проект постановления "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года". Документ предусматривает автоматический начисление средств для определенных групп населения, чтобы упростить процедуру получения помощи и избежать очередей в социальных службах. В прошлом году аналогичные выплаты в Кировоградской области успешно использовались для закупки необходимых товаров.

Среди категорий, которые получат поддержку, есть дети и подростки: воспитанники малообеспеченных семей, несовершеннолетние на попечении или попечении, сироты и дети с инвалидностью в приемных семьях или детских домах семейного типа, а также представители семей ВПЛ.

Взрослые, нуждающиеся в помощи, включают лиц с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных граждан и одиноких пожилых людей, получающих прибавку по уходу. Для них средства начисляются без подачи заявления, автоматически на социальный счет или «Дія.Картку».

Размер выплаты составляет 6500 гривен, а пользоваться ею можно в течение 180 дней после поступления. По истечении этого срока неиспользованные суммы возвращаются в государственный бюджет.

