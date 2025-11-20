Часть пенсионеров и других социально уязвимых категорий населения в Харьковской области сможет получить новую денежную помощь.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области имеет целевое назначение, выплаты предоставляют только определенным категориям пожилых украинцев.

Рассказываем, что об этом известно.

Часть пенсионеров и других социально уязвимых категорий населения в Харьковской области сможет получить новую денежную помощь от государства. Она предоставляется в рамках программы "Тепла зима" и призвана поддержать украинцев в холодный сезон.

Единовременные выплаты предусматриваются в размере 6500 гривен. Основная цель этой помощи — обеспечить минимальный комфорт для находящихся в сложных жизненных обстоятельствах граждан и помочь им пережить зимний период с необходимым обеспечением базовых потребностей.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет начисляться на специально открытый счет - "Дия.Картку".

Вырученные деньги можно будет потратить в течение 180 дней с момента зачисления на следующие нужды:

приобретение теплой одежды;

приобретение обуви;

приобретение лекарственных средств.

Получить денежную помощь могут следующие категории населения:

дети на попечении или попечительстве, в том числе дети с инвалидностью, воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;

люди с инвалидностью I группы среди внутриперемещенных лиц;

дети из малообеспеченных семей;

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

В настоящее время механизм предоставления и порядок оформления этой денежной помощи находится на стадии разработки. Впрочем, государственные органы обещают, что все категории получателей будут оперативно информированы о способах подачи заявлений и получении средств.

Источник: На пенсии.

