Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области имеет целевое назначение, выплаты предоставляют только определенным категориям пожилых украинцев, пишет Politeka.net.
Рассказываем, что об этом известно.
Часть пенсионеров и других социально уязвимых категорий населения в Харьковской области сможет получить новую денежную помощь от государства. Она предоставляется в рамках программы "Тепла зима" и призвана поддержать украинцев в холодный сезон.
Единовременные выплаты предусматриваются в размере 6500 гривен. Основная цель этой помощи — обеспечить минимальный комфорт для находящихся в сложных жизненных обстоятельствах граждан и помочь им пережить зимний период с необходимым обеспечением базовых потребностей.
Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет начисляться на специально открытый счет - "Дия.Картку".
Вырученные деньги можно будет потратить в течение 180 дней с момента зачисления на следующие нужды:
- приобретение теплой одежды;
- приобретение обуви;
- приобретение лекарственных средств.
Получить денежную помощь могут следующие категории населения:
- дети на попечении или попечительстве, в том числе дети с инвалидностью, воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;
- люди с инвалидностью I группы среди внутриперемещенных лиц;
- дети из малообеспеченных семей;
- одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.
В настоящее время механизм предоставления и порядок оформления этой денежной помощи находится на стадии разработки. Впрочем, государственные органы обещают, что все категории получателей будут оперативно информированы о способах подачи заявлений и получении средств.
