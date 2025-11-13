Стартує нова грошова допомога для ВПО та інших категорій українців у Харківській області.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області доступна для частини переселенців, проте виплати можна використати лише на окремі товари та послуги, пише Politeka.net.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Стартує нова грошова допомога для ВПО та інших категорій українців у Харківській області — програма соціальної підтримки «Зимова підтримка», яку нещодавно затвердив уряд. Її мета — надати одноразову фінансову допомогу найбільш вразливим категоріям населення, аби полегшити їхнє становище в осінньо-зимовий період.

Згідно з урядовим рішенням, кожен учасник програми отримає по 6500 гривень. Ці кошти можна буде використати на першочергові потреби — ліки, теплий одяг, взуття чи інші речі, необхідні для комфортного переживання холодної пори року. Виплати здійснюватимуться автоматично через Пенсійний фонд України, що дозволить уникнути зайвої бюрократії та черг у соціальних службах.

Запуск програми заплановано на початок грудня, а її реалізація охопить понад 660 тисяч українців. Таким чином, держава прагне підтримати тих, хто опинився у складних життєвих обставинах і найбільше потребує допомоги в зимовий період.

Отримувачами допомоги стануть кілька категорій громадян. Зокрема, це діти-сироти, діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, а також діти з інвалідністю, що виховуються у прийомних сім’ях. Окрім цього, програмою передбачена підтримка внутрішньо переміщених осіб, які мають дітей або живуть з інвалідністю, а також самотніх пенсіонерів, що залишилися без родинної опіки.

Експерти зазначають, що програма «Зимова підтримка» є продовженням державної політики із забезпечення базових соціальних гарантій для найбільш незахищених груп населення. Завдяки централізованому механізму через Пенсійний фонд кошти надходитимуть без додаткових заяв чи звернень, що значно пришвидшить процес нарахування.

