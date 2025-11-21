Уточнение графика отключения света в Днепропетровской области на 22 ноября и актуальные новости об энергоснабжении можно найти на официальных ресурсах.

График отключения света в Днепропетровской области на 22 ноября сообщает о плановых работах на сетях Каменского, передает Politeka.

В субботу, 22 ноября, часть потребителей останется без электроснабжения из-за профилактических работ. Pytcnhevktyyz будут продолжаться в разное время на нескольких улицах города и близлежащих населенных пунктах.

В частности, с 08:00 до 18:00 электроэнергию отключат на ул. Центральная, ул. Канатная, ул. Лисичанская, ул. Миргородская, ул. Полевой, а также в переулках 1-й, 2-й и 3-й Карпатский в пгт. Карнауховка. Отдельно, с 14:00 до 18:00, без света останутся жители бульвара Героев.

АО «ДТЭК Днепровские электросети» призывает потребителей заранее планировать использование электроприборов и сообщает, что в случае вопросов работает колл-центр. Позвонить можно со стационарных номеров по +38 (056) 790 99 00 или с мобильных: +38 (066) 790 99 00, +38 (067) 790 99 00, +38 (063) 790 99 0d.

Уточнение графика отключения света в Днепропетровской области на 22 ноября и актуальные новости об энергоснабжении можно найти на официальных ресурсах компании.

Чтобы подготовиться к обесточиванию, следует заранее зарядить телефоны и другие важные устройства, подготовить фонарики или свечи, а также спланировать использование электроприборов, чтобы не остаться без необходимого комфорта. Кроме того, удобно сохранить контакты колл-центра и электронный адрес для оперативных уточнений.

Также полезно заранее завершить любую работу, требующую электроэнергии во избежание перерывов и потери данных.

