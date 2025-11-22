Значительная часть урожая в этом году оказалась низкого качества, что повлекло за собой дефицит продуктов в Одесской области.

В Одесской области может сформироваться дефицит продукта, а именно один из самых популярных овощей среди украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил аграрный специалист Николай Соботович, подчеркнув, что ситуация на рынке в этом сезоне выглядит крайне напряженной.

По его словам, рынок демонстрирует заметную ценовую нестабильность, возникшую под влиянием нескольких факторов. В течение года наблюдались резкие изменения погоды, что существенно повлияло на урожайность капусты.

Дополнительным фактором стали действия фермеров, которые, реагируя на высокие цены в прошлом сезоне, расширили посевные площади, но столкнулись со слабой инфраструктурой для надлежащего хранения продукции. Проблемы с хранением, по словам специалиста, остаются системными и не решаются годами.

Эксперт отметил, что значительная часть урожая в этом году оказалась низкого качества и не может быть заложена на длительное хранение. Именно поэтому объем овощей, пригодных для прохождения зимне-весеннего периода без значительных потерь, ограничен. Таким образом рынок входит в сезон с дефицитом продуктов в Одесской области, что со временем может еще усилиться.

По мнению аналитиков, дефицит качественной капусты уже в ближайшее время способен вызвать ощутимое подорожание овоща зимой и весной.

Такая ситуация, отмечают специалисты, является частью присущей украинскому рынку цикличности: периоды высоких цен провоцируют чрезмерное производство, за которым неизбежно следует обвал стоимости. Это снова заставляет фермеров сокращать посевы, что через некоторое время формирует очередной ценовой скачок.

Эксперты убеждены, что изменить ситуацию можно только при модернизации подходов к выращиванию и внедрению современных технологий хранения урожая. Особое внимание должно быть уделено строительству новых овощехранилищ и созданию разветвленной инфраструктуры, которая позволит формировать стабильное предложение продукции в течение всего года и значительно снизить сезонные колебания на рынке.

