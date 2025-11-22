Спрос на специалистов в разных областях возрастает, поэтому в Запорожье появляется все больше вариантов работы для пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Запорожье есть для людей с разным опытом, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Запорожье включает предложения в творческой среде, сфере обслуживания и техническом направлении.

Общественная речь, к примеру, ищет монтажера видео с оплатой 19960 до вычета налогов. Компания работает в формате гибридного графика и обеспечивает официальное трудоустройство.

Требования включают в себя опыт от 1 года, владение программами Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects и цветокоррекция. Важно также понимание алгоритмов YouTube и принципов потребления цифрового контента.

Обязанности включают в себя монтаж телевизионных сюжетов для выпусков новостей, создание графических элементов для видео и подготовку материалов для цифровых платформ.

Другая работа для пенсионеров в Запорожье – швейцар в Центре досуга детей и юношества Вознесеновского района. Платить обещают от 4000 до 5000. Опыт не обязателен, поэтому предложение подходит тем, кто готов учиться.

Обязанности включают в себя организацию пропускного режима, встречу гостей, обеспечение безопасности посетителей и работников, а также помощь в выполнении текущих задач.

Кроме того, в городе есть должность электромонтера по обслуживанию подстанции с зарплатой 12194. Кандидат должен иметь опыт от 2 лет в этой области и группу допуска по электробезопасности от III до IV.

Задачи включают техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, проведение профилактических осмотров, замену и настройку элементов систем, ведение отчетности и соблюдение стандартов безопасности.

