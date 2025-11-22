В Черновцах перекроют движение транспорта, но общественный транспорт продолжит движение по указанному участку в обычном режиме.

В Черновцах перекроют движение транспорта, хотя изменения временные, однако ограничения проезда будут продолжаться в течение трех недель, сообщает Politeka.net.

Ограничения внедряются в соответствии с распоряжением Черновицкого городского головы Романа Кличука.

В Черновцах перекроют движение транспорта Планируется временное ограничение на улице Ореховской, которое продлится в течение трех недель. Это решение связано с необходимостью проведения строительных работ и переподключения газовых сетей, что является важной частью проекта по укреплению и модернизации газоснабжающей системы города.

Городские власти подчеркивают, что эти меры направлены на повышение надежности подачи газа жителям, особенно в преддверии зимнего сезона.

Ограничения проезда вводятся из распоряжения городского головы Черновцов Романа Кличука, подписанного 19 ноября 2025 года. Документ определяет точные сроки и масштабы работ, а также устанавливает ответственных исполнителей.

В Черновцах перекроют движение транспорта с 24 ноября по 15 декабря 2025 года. Запрет будет относиться к участку дороги от улицы Вашковской до улицы В. Селезенко. Работы на объекте будет проводить Черновицкий филиал общества Газораспределительные сети Украины. Специалисты предприятия будут переподключать газопроводы, что требует временного перекрытия улицы для обеспечения безопасности как работников, так и жителей.

При этом городской совет сообщает, что общественный транспорт продолжит движение по указанному участку в обычном режиме. Троллейбусы и автобусы не будут менять маршруты, что позволит сохранить стабильное транспортное сообщение для пассажиров.

После завершения газовых работ дорожное покрытие и тротуары будут восстановлены.

Источник: 24.cv.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области: кто именно получит поддержку и как.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Черниговской области: цены сильно подскочили.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: новую выплату можно направить на зимние нужды.