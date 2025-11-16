Програма разової грошової допомоги для ВПО в Чернігівській області та інших регіонах України має цільове призначення.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області надаватиметься на зимовий період, цьогоріч виплата буде виключно цільовою, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Програма разової грошової допомоги для ВПО в Чернігівській області та інших регіонах України під назвою «Тепла зима» продовжує діяти і в 2025 році.

Основна мета програми — допомогти тим, хто найбільше потребує фінансової підтримки під час опалювального періоду. Як і раніше, уряд зосередив увагу на двох основних групах населення — дітях та дорослих із вразливих категорій.

Найбільш чисельна група отримувачів — це діти. Допомога надаватиметься:

дітям із малозабезпечених родин;

дітям із сімей внутрішньо переміщених осіб;

дітям, над якими встановлено опіку або піклування;

дітям-сиротам і дітям з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу.

Друга категорія — дорослі, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це, зокрема:

ВПО з інвалідністю першої групи;

одинокі пенсіонери, що отримують надбавку на догляд.

Процес нарахування допомоги максимально спрощено. Тим, хто вже перебуває на обліку як отримувач соціальної підтримки, не потрібно подавати додаткові заяви. Виплата у розмірі 6,5 тисячі гривень буде автоматично зарахована на соціальний рахунок або на віртуальну картку «Дія.Картка». Останній варіант доступний лише тим, хто користується смартфоном та має доступ до інтернету.

Важливо пам’ятати, що «Тепла зима» — це одноразова виплата з обмеженим терміном дії. Використати кошти необхідно протягом 180 днів з моменту зарахування. Якщо гроші не будуть витрачені вчасно, вони повернуться до державного бюджету.

Отриману допомогу можна спрямувати на основні зимові потреби. Хоча уряд не встановлює суворих обмежень, кошти рекомендується використовувати для:

придбання теплих речей;

оплати комунальних послуг — тепла, газу, електроенергії;

купівлі продуктів харчування;

придбання ліків та медичних засобів;

оплати проїзду у громадському транспорті.

При цьому готівкове зняття або переказ цих коштів іншим особам не допускається.

Джерело: Напенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області: які подробиці варто знати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому щомісяця виплачуватимуть додаткові кошти.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: кому обіцяють від 25 тисяч зарплати.