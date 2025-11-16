Программа разовой денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области и других регионах Украины имеет целевое назначение.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области будет предоставляться на зимний период, выплата в этом году будет исключительно целевой, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Программа разовой денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области и других регионах Украины под названием «Теплая зима» продолжает действовать и в 2025 году.

Основная цель программы — помочь тем, кто больше нуждается в финансовой поддержке во время отопительного периода. По-прежнему правительство сосредоточило внимание на двух основных группах населения — детях и взрослых из уязвимых категорий.

Наиболее многочисленная группа получателей – это дети. Помощь будет оказываться:

детям из малообеспеченных семей;

детям из семей внутриперемещенных лиц;

детям, над которыми установлена ​​опека или попечительство;

детям-сиротам и детям с инвалидностью, воспитывающимся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Вторая категория – взрослые, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Это, в частности:

ВПО с инвалидностью первой группы;

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Процесс начисления пособия максимально упрощен. Тем, кто уже состоит на учете как получатель социальной поддержки, не нужно подавать дополнительные заявления. Выплата в размере 6,5 тысяч гривен будет автоматически зачислена на социальный счет или на виртуальную карточку «Дія.Карта». Последний вариант доступен только для тех, кто пользуется смартфоном и имеет доступ к интернету.

Важно помнить, что «Теплая зима» – это единовременная выплата с ограниченным сроком действия. Использовать денежные средства необходимо в течение 180 дней с момента зачисления. Если деньги не будут потрачены в срок, они вернутся в государственный бюджет.

Получившуюся помощь можно направить на основные зимние нужды. Хотя правительство не устанавливает строгих ограничений, средства рекомендуется использовать для:

приобретение теплых вещей;

оплаты коммунальных услуг – тепла, газа, электроэнергии;

покупки продуктов питания;

приобретение лекарств и медицинских средств;

оплаты проезда в общественном транспорте

При этом наличное снятие или перевод этих средств другим лицам не допускается.

