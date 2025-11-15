У Чернівцях перекриють рух транспорту більше ніж на місяць через початок новорічно-різдвяних світ у місті, повідомляє Politeka.net.

Уточнимо, що обмеження пов’язані з проведенням новорічно-різдвяних заходів та святкових подій, які відбуватимуться в центрі міста.

Так, на період з 25 листопада 2025 року до 6 січня 2026 року у Чернівцях перекриють рух транспорту на Соборній площі та частині прилеглих вулиць.

Зокрема, проїзд обмежується на вулиці Героїв Майдану на ділянці від вулиці Кафедральної до вулиці Є. Гакмана, а також на Соборній площі на ділянці дороги з одностороннім рухом від вулиці Героїв Майдану до вулиці І. Франка.

Міським розпорядженням рекомендовано Управлінню патрульної поліції в Чернівецькій області та Департаменту патрульної поліції організувати повне обмеження руху транспортних засобів у зазначені дати: з 25 листопада до 6 січня на вулиці Героїв Майдану та з 6 грудня 2025 року до 7 грудня 2025 року на Соборній площі.

У той же час тимчасово забороняється паркування транспортних засобів на тих самих ділянках у зазначені строки, щоб забезпечити безпечний рух пішоходів та проведення святкових заходів.

Спільно з інспекцією з паркування та управлінням порядку й контролю за благоустроєм міської ради 25 листопада та 6 грудня 2025 року з 08:00 буде проведено звільнення вулиць від припаркованих транспортних засобів, аби підготувати ділянки дороги до повного обмеження проїзду та забезпечити організацію святкових заходів.

Міська влада закликає водіїв заздалегідь планувати маршрути руху та враховувати тимчасові обмеження, пов’язані з проведенням новорічно-різдвяних свят у центрі Чернівців.

Джерело: promin.cv.ua.

