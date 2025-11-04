Обмеження руху транспорту в Чернівецькій області є необхідним заходом для запобігання аваріям і створення безпечних умов пересування у гірській місцевості.

Обмеження руху транспорту в Чернівецькій області запроваджено з 1 листопада у зв’язку з тимчасовим закриттям проїзду через гірський перевал Шурдин, повідомляє Politeka.

Таке рішення ухвалене через початок зимового періоду, коли погодні умови створюють загрозу для безпеки всіх учасників дорожнього руху. Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області.

Відповідно до пункту 7 «Порядку тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів», з 1 листопада 2025 року до 30 квітня 2026 року Служба відновлення вводить заборону руху дорогою Т-26-09/Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП «Руська» на перевальній ділянці. Таке рішення є вимушеним, адже шлях через перевал «Шурдин» — найвисокогірніший в Україні, і пересування ним у холодний сезон становить підвищену небезпеку через вузьку дорогу та круті повороти.

Для водіїв, яким необхідно потрапити в напрямку, де проходить закритий маршрут, визначено альтернативні шляхи. Об’їзд здійснюється автошляхами Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці, а також Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП «Руська». Відповідні дорожні знаки з погодженими схемами об’їздів уже встановлені.

Служба наголошує, що обмеження руху транспорту в Чернівецькій області є необхідним заходом для запобігання аваріям і створення безпечних умов пересування у гірській місцевості. Відновлення проїзду через перевал заплановане з 30 квітня 2026 року після стабілізації погодних умов і перевірки стану дороги.

