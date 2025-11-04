Ограничение движения транспорта в Черновицкой области является необходимой мерой по предотвращению аварий и созданию безопасных условий передвижения в горной местности.

Ограничение движения транспорта в Черновицкой области было введено с 1 ноября в связи с временным закрытием проезда через горный перевал Шурдин, сообщает Politeka.

Такое решение принято с начала зимнего периода, когда погодные условия создают угрозу для безопасности всех участников дорожного движения. Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области.

Согласно пункту 7 «Порядка временного ограничения или запрета движения транспортных средств», с 1 ноября 2025 года по 30 апреля 2026 года Служба восстановления вводит запрет движения по дороге Т-26-09/Р-62/ – Долишний Шепот – КПП «Русская» на перевальном участке. Такое решение вынужденно, ведь путь через перевал «Шурдин» — самый высокогорный в Украине, и передвижение им в холодный сезон представляет повышенную опасность из-за узкой дороги и крутых поворотов.

Для водителей, которым необходимо попасть в направлении, где проходит закрытый маршрут, определены альтернативные пути. Объезд осуществляется по автодорогам Р-62 Криворовня – Усть-Путила – Старые Куты – Вижница – Сторожинец – Черновцы, а также Т-26-01 Черновцы – Вашковцы – Путила – КПП «Русская». Соответствующие дорожные знаки по согласованным схемам объездов уже установлены.

Служба отмечает, что ограничение движения транспорта в Черновицкой области является необходимой мерой по предотвращению аварий и созданию безопасных условий передвижения в горной местности. Возобновление проезда через перевал запланировано с 30 апреля 2026 г. после стабилизации погодных условий и проверки состояния дороги.

