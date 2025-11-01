Місцевим жителям варто враховувати, що невдозі в Чернівцях зʼявиться новий графік руху транспорту, тож розповідаємо про це більше.

Новий графік руху транспорту в Чернівцях стосується автобусного маршруту 10А, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті комунального підприємства "Чернівецке тролейбусне управління", новий графік руху транспорту в Чернівцях варто враховувати місцевим, які часто їздять з центру міста до мікрорайону Садки, або в зворотньому напрямку.

Новий графік руху транспорту в Чернівцях передбачає, що комунальне підприємство "Чернівецьке тролейбусне управління" від 1 листопада обслуговуватиме автобусний маршрут №10А.

Як повідомили у ЧТУ, цей маршрут залишиться пільговим. Розклад передбачає регулярні рейси у будні та вихідні дні.

У будні дні автобус курсуватиме з вул. Садова до мікрорайону Садки о 07:40, 09:00, 10:20, 12:00, 13:10, 14:20, 16:00, 17:20, 18:40, 20:00, 21:00.

А у зворотному напрямку - о 07:05, 08:15, 09:35, 10:55, 12:30, 13:40, 14:50, 16:35, 17:55, 19:15, 20:30.

У вихідні рейси передбачені о 07:40, 09:00, 10:20, 12:00, 13:10, 14:20, 16:00, 17:20, 18:40 із Садової та у зворотному напрямку о 07:05, 08:15, 09:35, 10:55, 12:30, 13:40, 14:50, 16:35, 17:55, 19:15.

Перелік зупинок включає ключові точки: від вул. Садова через Медичний фаховий коледж, центр «Юність Буковини», вул. М. Гоголя, вул. Шкільна, вул. П. Сагайдачного, Машзавод, вул. Українських добровольців, Гімназію №16, вул. Козятинську до Садок.

У зворотному напрямку автобус зупинятиметься на Садках, вул. Козятинській, Гімназії №16, вул. Українських добровольців, Машзаводі, Залізничному училищі, залізничному вокзалі, Театрі ляльок, площі Соборній, ринку «Центральному» та вул. Садова.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху транспорту в Києві: названо маршрути, які зазнали змін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Житомирі: як змінилися ціни у транспорті.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Запоріжжі: "Укрзалізниця" повідомила про зміни на популярному рейсі.