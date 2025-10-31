Новий графік руху транспорту у Чернівцях передбачає зміну кінцевої зупинки автобуса №34, повідомляє Politeka.

Відтепер рейси цього маршруту завершуватимуться на території торговельного центру «Метро».

Зміни вступають у дію з 1 листопада 2025 року. Пасажири повинні враховувати новий пункт кінцевої зупинки під час планування поїздок, щоб уникнути непорозумінь і вчасно потрапити до потрібного місця.

Рішення про перенесення кінцевої точки маршруту ухвалено Департаментом транспорту та окремих питань комунального господарства міста. Таке нововведення покликане оптимізувати рух транспорту та полегшити доступ до великого торговельного комплексу для мешканців та гостей Чернівців.

Пресслужба Чернівецького тролейбусного управління повідомила про зміни у Telegram, закликаючи всіх користувачів маршруту №34 слідкувати за оновленим графіком. Пасажирам радять планувати поїздки з урахуванням нового кінцевого пункту, щоб уникнути затримок і забезпечити комфорт під час пересування містом.

Українцям підкреслюють, що зміни є частиною системного удосконалення транспорту в Чернівцях, а інформаційне повідомлення в Telegram сприятиме швидкому ознайомленню громадян із новими умовами. Новий графік руху транспорту у Чернівцях має забезпечити зручність та безпечність пересування як для жителів, так і для відвідувачів торговельного центру «Метро».

Отже, пасажири маршруту №34 з 1 листопада повинні враховувати нове завершення рейсу та планувати свої поїздки з урахуванням змін, що дозволить оптимально використовувати транспортну мережу міста.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху транспорту в Києві: названо маршрути, які зазнали змін.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Житомирі: як змінилися ціни у транспорті.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Запоріжжі: "Укрзалізниця" повідомила про зміни на популярному рейсі.