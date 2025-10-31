Новый график движения транспорта в Черновцах предполагает изменение конечной остановки автобуса №34, сообщает Politeka.

Теперь рейсы этого маршрута будут завершаться на территории торгового центра «Метро».

Изменения вступают в силу с 1 ноября 2025 года. Пассажиры должны учитывать новый пункт конечной остановки при планировании поездок во избежание недоразумений и вовремя попасть в нужное место.

Решение о переносе конечной точки маршрута принято Департаментом транспорта и отдельными вопросами коммунального хозяйства города. Такое новшество призвано оптимизировать движение транспорта и облегчить доступ к большому торговому комплексу жителей и гостей Черновцов.

Прессслужба Черновицкого троллейбусного управления сообщила об изменениях в Telegram , призывая всех пользователей маршрута №34 следить за обновленным графиком. Пассажирам советуют планировать поездки с учетом нового конечного пункта во избежание задержек и обеспечить комфорт во время передвижения по городу.

Украинцвам подчеркивают, что изменения являются частью системного усовершенствования транспорта в Черновцах, а информационное сообщение в Telegram будет способствовать быстрому ознакомлению граждан с новыми условиями. Новый график движения транспорта в Черновцах обеспечит удобство и безопасность передвижения как для жителей, так и для посетителей торгового центра «Метро».

Следовательно, пассажиры маршрута №34 с 1 ноября должны учитывать новое завершение рейса и планировать свои поездки с учетом изменений, что позволит оптимально использовать транспортную сеть города.

