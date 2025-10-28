Початок опалювального сезону 2025 року в Чернівцях активно готують комунальні служби та міська влада, повідомляє Politeka.

Рішення про початок подачі тепла залежатиме від середньодобової температури нижче +8°C протягом трьох днів. Дату офіційного старту опалювального сезону у Чернівцях 2025 року затвердить виконком міської ради. Чернівцітеплокомуненерго запевняє, що система готова вчасно забезпечити житловий фонд, медичні та освітні заклади теплом і комфортом.

З настанням холодної погоди житлові будинки та соціальні заклади повинні отримати тепло без затримок.

Під керівництвом першого заступника начальника Чернівецької ОВА Олександра Янкова та за участі представників міської ради відбулося онлайн-засідання Штабу з підготовки об’єктів ЖКГ і паливно-енергетичного комплексу. На нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби обговорили стан готовності регіону до опалювального періоду.

У Чернівцях об’єкти життєзабезпечення перебувають у належному технічному стані. Підприємства ЖКГ продовжують організаційно-технічні заходи та планові роботи для стабільної роботи систем. На території області функціонує 321 Пункт незламності, який протягом трьох годин здатен забезпечити населення теплом та зв’язком, а при необхідності можна розгорнути додаткові пункти обігріву.

На підготовку до сезону витратили 33 млн грн, кошти надійшли від підприємства та бюджету міської ради. За них закупили насоси, котли, труби та профінансували монтаж і підключення нової когенераційної установки. Було замінено понад два кілометри старих труб, ще близько 600 метрів оновлять на Південно-Кільцевій. Минулої зими одна когенераційна установка дозволила зекономити майже 19 млн грн, цього року запустять ще одну на іншій котельні для автономної роботи під час можливих блекаутів.

