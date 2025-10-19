Міська влада звертається до водіїв із проханням планувати свої маршрути заздалегідь, враховувати тимчасові обмеження руху транспорту в Чернівцях.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях діятиме на кількох вулицях міста, адже тривають масштабні роботи на дорогах міста.

Про це повідомили в Чернівецькій міській раді.

Тривають масштабні ремонтні та інженерно-технічні роботи, через що на кількох вулицях буде тимчасове обмеження руху транспорту в Чернівцях.

Такі заходи необхідні для оновлення дорожньої інфраструктури, підвищення безпеки та поліпшення умов для учасників дорожнього проїзду.

Зокрема, на вулиці Ясській, на ділянці від вулиці Головної до будинку 8, проїзд повністю обмежено до 5 грудня включно. Тут триває поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, який передбачає відновлення асфальтного покриття, оновлення тротуарів та встановлення нових елементів благоустрою.

На площі Центральній, у районі будинку 1, запроваджено часткове обмеження проїзду транспорту, яке також діятиме до 5 грудня. Причиною є проведення робіт з ремонту та оновлення елементів благоустрою. На цій ділянці комунальні служби проводять роботи з укріплення тротуарної частини, оновлення бруківки та впорядкування прилеглої території.

Крім того, з 20 жовтня до 15 грудня включно частково обмежать рух транспорту на вулиці Каштановій, у районі будинку номер 33-А. На цій ділянці триває будівництво водопровідної камери на існуючій мережі, що дозволить покращити роботу системи водопостачання та знизити ризик аварійних ситуацій у майбутньому.

Міська влада звертається до водіїв із проханням планувати свої маршрути заздалегідь, враховувати тимчасові обмеження руху транспорту в Чернівцях та уважно стежити за схемами організації дорожнього проїзду, які встановлюються на час проведення ремонтних робіт.

