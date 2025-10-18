Новий графік руху поїздів з Харкова вводиться компанія-перевізник "Укрзалізниця", проте зміни будуть діяти лише на деяких експресах, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

На Придніпровській залізниці оголошено про зміни та новий графік руху поїздів з Харкова. Коригування стосуються як періодичності курсування міжміських рейсів, так і тимчасового скасування окремих зупинок приміських експресів. Такі заходи запроваджуються у зв’язку зі зменшенням пасажиропотоку в осінньо-зимовий період та необхідністю оптимізувати роботу залізничного транспорту.

З 23 жовтня експрес № 824 сполученням Дніпро – Харків курсуватиме тричі на тиждень — щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі. У зворотному напрямку, тобто за маршрутом Харків – Дніпро, поїзд № 823 почне курсувати з 24 жовтня також тричі на тиждень — щосуботи, щонеділі та щопонеділка.

Крім того, через скорочення пасажиропотоку у цей період будуть тимчасово скасовані деякі зупинки приміських електричок. Зокрема, з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року поїзди № 6582, № 6584, № 6539 та № 6587 не зупинятимуться на платформі 17-й км, що розташована на ділянці Запоріжжя-Ліве – Любимівка.

Також поїзд № 6539 сполученням Синельникове-1 – Запоріжжя-2 не робитиме зупинку на пункті Степова, який знаходиться на відрізку Новогупалівка – Славгород-Південний.

Представники Придніпровської залізниці зазначають, що такі зміни є тимчасовими і не вплинуть на загальний розклад руху поїздів. Вони підкреслюють, що всі інші рейси продовжуватимуть курсувати за чинним графіком без додаткових коригувань.

Залізнична адміністрація радить пасажирам завчасно перевіряти новий графік руху поїздів на офіційному сайті "Укрзалізниці" або на станціях відправлення, щоб уникнути незручностей під час планування подорожей.

