Багато українців, зокрема й ВПО, які втіккали від війни, змушені шукати нове безкоштовне житло у Київській області.

Безкоштовне житло у Київській області передбачена для ВПО та інших вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Як інформують у Міністерстві розвитку громад та територій України, безкоштовного житла для ВПО у Київській області надають не лише державні установи, а й приватні ініціативи та звичайні громадяни, які готові тимчасово прийняти у свої домівки тих, хто втратив власний дім.

Знайти варіанти можна на платформі «Там, де вас чекають». Там зібрана інформація про кількість доступних місць у прихистках, контакти для зв’язку, а також перелік населених пунктів, де є можливість поселення. Цей ресурс допомагає швидко зорієнтуватися й знайти тимчасовий дім у зручному регіоні.

Окремо діє державний сервіс «Прихисток», який став однією з найпопулярніших платформ для пошуку бекзоштовного житла для ВПО у Київській області.

Щоб скористатися ним, достатньо зайти на сайт, вибрати регіон, вказати кількість людей і ознайомитися з доступними пропозиціями. Після цього можна напряму зв’язатися з власниками та домовитися про поселення.

Існує також волонтерський сервіс «Допомагай», який працює за подібним принципом. Там часто з’являються нові пропозиції від небайдужих українців, які без оплати надають кімнати або будинки переселенцям.

Важливу роль у питанні поселення відіграє і місцева влада. Обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування займаються розміщенням внутрішньо переміщених осіб у місцях компактного проживання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.