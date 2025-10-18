Многие украинцы, в том числе и ВПЛ, бежавшие от войны, вынуждены искать новое бесплатное жилье в Киевской области.

Бесплатное жилье в Киевской области предусмотрено для ВПЛ и других уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Как информируют в Министерстве развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляют не только государственные учреждения, но и частные инициативы и обычные граждане, которые готовы временно принять в свои дома тех, кто потерял собственный дом.

Найти варианты можно на платформе "Там, де вас чекають". Там собрана информация о количестве доступных мест в приютах, контактах для связи, а также перечень населенных пунктов, где есть возможность поселения. Этот ресурс помогает быстро сориентироваться и найти временный дом в удобном регионе.

Отдельно действует государственный сервис «Прихисток», который стал одной из самых популярных платформ для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области.

Чтобы воспользоваться им, достаточно зайти на сайт, выбрать регион, указать количество людей и ознакомиться с доступными предложениями. После этого можно напрямую связаться с владельцами и договориться о поселении.

Существует также волонтерский сервис «Допомагай», работающий по схожему принципу. Там часто появляются новые предложения от небезразличных украинцев, без оплаты предоставляющих комнаты или дома переселенцам.

Важную роль в вопросе поселения играют и местные власти. Областные военные администрации и органы местного самоуправления занимаются размещением внутри перемещенных лиц в местах компактного проживания.

