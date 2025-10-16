Новий графік руху транспорту в Києві через ремонт на певній ділянці вніс зміни у роботу кількох трамвайних маршрутів.

Новий графік руху транспорту в Києві пов’язаний із ремонтними роботами на вулиці Кирилівській, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті «Київпастранс», на період з 13 до 31 жовтня у Києві введено новий графік руху громадського транспорту. Курсування кількох трамваїв тимчасово скорегують, щоб забезпечити безпеку та стабільність перевезень пасажирів.

У зв’язку з оновленням колій новий графік руху транспорту в Києві зачепить трамваї №№ 11, 12, 16 та 19. Як повідомили у «Київпастрансі», зміни діятимуть щоденно з 10:00 до 17:00, окрім вихідних.

Ремонт триватиме до кінця жовтня, а самі трамвайні маршрути працюватимуть за оновленою схемою. № 11, 12 та 16 прямуватимуть до вулиці Семена Скляренка.

№ 19 курсуватиме лише від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак». Для зручності пасажирів, які зазвичай користуються цим напрямком, запровадили тимчасовий автобус № 19-Т. Він з’єднає Контрактову площу з площею Тараса Шевченка.

Автобус рухатиметься вулицями Спаська, Межигірська, Кирилівська, Автозаводська та іншими прилеглими дорогами, щоб компенсувати частину закритих трамвайних ділянок.

Окрім цього, у «Київавтодорі» нагадали, що до 16 жовтня з 8:00 до 18:00 частково обмежено проїзд вулицею Юлії Здановської у Голосіївському районі. Ремонтні роботи, які мали завершитися раніше, перенесли через погодні умови.

Наразі дорожники ШЕУ Голосіївського району виконують поточний ремонт між будинками № 41 та № 47. А також до кінця місяця діють обмеження і на проспекті Маршала Рокоссовського в Оболонському районі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.