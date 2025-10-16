Новый график движения транспорта в Киеве из-за ремонта на определенном участке внес изменения в работу нескольких трамвайных маршрутов.

Новый график движения транспорта в Киеве связан с ремонтными работами по улице Кирилловской, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте «Киевпасстранс», на период с 13 по 31 октября в Киеве введен новый график движения общественного транспорта. Курсирование нескольких трамваев временно скорректируется, чтобы обеспечить безопасность и стабильность перевозок пассажиров.

В связи с обновлением путей новый график движения транспорта в Киеве коснется трамвае №№ 11, 12, 16 и 19. Как сообщили в «Киевпасстрансе», изменения будут действовать ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме выходных.

Ремонт продлится до конца октября, а сами трамвайные маршруты будут работать по обновленной схеме. № 11, 12 и 16 будут направляться к улице Семена Скляренко.

№19 будет курсировать только от Контрактовой площади до остановки «Стадион «Спартак». Для удобства пассажиров, обычно пользующихся этим направлением, ввели временный автобус № 19-Т. Он соединит Контрактовую площадь с площадью Тараса Шевченко.

Автобус будет двигаться по улицам Спасской, Межигорской, Кирилловской, Автозаводской и другими прилегающими дорогами, чтобы компенсировать часть закрытых трамвайных участков.

Кроме того, в «Киевавтодоре» напомнили, что до 16 октября с 8:00 до 18:00 частично ограничен проезд по улице Юлии Здановской в ​​Голосеевском районе. Ремонтные работы, которые должны завершиться ранее, перенесли из-за погодных условий.

В настоящее время дорожники ШЭУ Голосеевского района выполняют текущий ремонт между домами №41 и №47. А также до конца месяца действуют ограничения и на проспекте Маршала Рокоссовского в Оболонском районе.

