Подорожчання продуктів у Київській області помітно вплинуло на щоденні витрати місцевих жителів, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання продуктів у Київській області показує, що динаміка цін у столиці цього року випереджає середні показники по Україні, повідомляє Politeka.

Аналітики відзначають, що навіть при загальному зниженні споживчих цін на 1% у минулиш місяцях, деякі продукти в Київській області суттєво подорожчали.

За даними статистичного управління Києва, макаронні вироби зросли в ціні на 3,9%, що виглядає значно більше, ніж ріст вартості хліба на 0,8%. М’ясо та м’ясопродукти додали в ціні 2,2%, безалкогольні напої стали коштувати на 2% більше, а риба та товари з риби піднялися на 1,8%.

Також зафіксоване зростання на молоко та цукор. Водночас фрукти подешевшали на 16,8%, овочі – на 15,3%, а масло знизилося на 2,8%.

Впродовж вересня зміни торкнулися сезонних товарів. Попри обмежену пропозицію, столові буряки тепер коштують від 8 до 10 гривень за кілограм, морква – від 8 до 12, цибуля – від 9 до 12, огірки – від 15 до 30.

Щодо фруктів, то ціни на лохину впали до 150-300 за кілограм, тоді як малина подорожчала від 160 до 200. Асортимент раннього яблука та груші розширюється, середня вартість коливається від 15 до 90 грн.

Слива трохи підскочила вверх, за неї доведеться віддати від 18 до 35, а виноград коштує від 50 до 140. Куряче філе у вересні 2025 року піднялося до 239,55, тоді як у липні його середня вартість була на рівні 218,21.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Київській області зумовлене поєднанням сезонних факторів, логістичних витрат та впливом світових економічних тенденцій.

