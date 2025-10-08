Подорожание продуктов в Киевской области заметно повлияло на ежедневные расходы местных жителей, так что рассказываем об этом подробнее.

Подорожание продуктов в Киевской области показывает, что динамика цен в столице в текущем году опережает средние показатели по Украине, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают, что даже при общем снижении потребительских цен на 1% в прошлых месяцах некоторые продукты в Киевской области существенно подорожали.

По данным статистического управления Киева, макаронные изделия выросли в цене на 3,9%, что выглядит значительно больше, чем рост стоимости хлеба на 0,8%. Мясо и мясопродукты прибавили в цене 2,2%, безалкогольные напитки стали стоить на 2% больше, а рыба и товары из рыбы поднялись на 1,8%.

Также зафиксирован рост на молоко и сахар. В то же время, фрукты подешевели на 16,8%, овощи – на 15,3%, а масло снизилось на 2,8%.

В течение сентября изменения коснулись сезонных товаров. Несмотря на ограниченное предложение, столовая свекла теперь стоит от 8 до 10 гривен за килограмм, морковь – от 8 до 12, лук – от 9 до 12, огурцы – от 15 до 30.

Что касается фруктов, цены на голубику упали до 150-300 за килограмм, тогда как малина подорожала от 160 до 200. Ассортимент раннего яблока и груши расширяется, средняя стоимость колеблется от 15 до 90 грн.

Слива немного подскочила вверх, за нее придется отдать от 18 до 35, а виноград стоит от 50 до 140. Куриное филе в сентябре 2025 года поднялось до 239,55, в то время как в июле его средняя стоимость была на уровне 218,21.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Киевской области обусловлено сочетанием сезонных факторов, логистических затрат и влиянием мировых экономических тенденций.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: оформить специальную выплату можно несколькими способами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: части переселенцев отменят выплаты на проживание, список случаев.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: стали известны новые цены.