Пасажири повинні враховувати ці зміни, адже подорожчання проїзду в Київській області вже набрало чинності й діє офіційно.

Після тривалого періоду стабільних тарифів подорожчання проїзду в Київській області стало офіційним фактом, повідомляє Politeka.

Обухівська громада через свою офіційну сторінку у Facebook інформує мешканців про зміни, наголошуючи на необхідності враховувати оновлені розцінки під час планування щоденних поїздок.

Основною причиною підвищення стала трирічна незмінність цін із травня 2022 року, у той час як витрати перевізників суттєво збільшилися. Заробітні плати водіїв зросли більш ніж утричі, а мінімальна оплата праці майже подвоїлася. Вартість дизельного пального піднялася на 126%, мастильних матеріалів – у три рази.

Суттєво подорожчали й інші складові транспортної інфраструктури: запасні частини та комплектуючі – на 159–194%, страхові внески – на 272%, сервісне обслуговування – на 168–210%. Частина ремонтних робіт збільшилася у ціні вдвічі.

Відповідно до методики Міністерства транспорту від 2009 року, перегляд тарифів є обов’язковим у випадках, коли пальне дорожчає більш ніж на 10% або витрати перевізників зазнають суттєвих змін. Саме тому Обухівська міська рада ухвалила рішення №525 від 21 серпня 2025 року, яким було затверджено нові ціни.

Тепер поїздка маршрутом №1 (ТЗСМ – Лікарня) коштує 18 гривень. Така сама сума встановлена для маршрутів №2 (Лікарня – Яблуневий) та №4 (Ленди – Яблуневий – Піщана). На маршрутах №5 (Автостанція – Піщана) та №7 (Піщана – Лукавиця) вартість становить 14 грн, а маршрут №6 (Лікарня – Піщана) обійдеться у 13 гривень.

До оновленого списку також увійшли маршрути №8 (Блакитівка – Піщана), №9 (8 Листопада – Піщана), №10 (Польок – Піщана), №11 (Яровівська – Лікарня), №12 (Соборна – Лікарня) та №14 (Жеваги – Піщана). Пасажири повинні враховувати ці зміни, адже подорожчання проїзду в Київській області вже набрало чинності й діє офіційно.

