Пропозиції та зауваження щодо підвищення цін на опалення в Полтавській області приймаються протягом 7 днів за адресами підприємства.

Підвищення цін на опалення в Полтавській області анонсувало Лубнитеплоенерго, повідомляє Politeka.

Інформацію про це підприємство оприлюднило на офіційному сайті.

З 1 жовтня 2025 року ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» планує підвищити ціни на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для різних категорій споживачів.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», встановлені розцінки повинні покривати всі економічно обґрунтовані витрати підприємства та регулюються органами місцевого самоврядування. Поточний рівень відшкодування собівартості складає 76,1%.

Формування тарифів здійснюється відповідно до постанови КМУ № 869 від 01.06.2011 р., яка визначає порядок встановлення вартості послуг з постачання теплової енергії та гарячої води. Планові витрати на виробництво та транспортування тепла розраховані окремо для населення, бюджетних установ та інших споживачів.

Основними факторами зміни розцінок стали підвищення вартості природного газу, електроенергії, водопостачання, водовідведення та матеріальних ресурсів. Так, для населення планова ціна природного газу становить 6183,33 гривень/тис. м³ (без ПДВ), а для бюджетних установ та інших споживачів — 13658,33 гривень/тис. м³. Вартість електроенергії для технологічних потреб зросла на 192% для населення та на 24% для інших категорій.

Важливо: це тарифи для теплових підприємств та виробництва тепла, а не для побутових лічильників.

Собівартість водопостачання та водовідведення також зросла: у м. Лубни — відповідно 19,98 грн/м³ і 28,07 у м. Пирятин — 22,46 і 29,30. Двоставкові тарифи включають умовно-змінну частину, що компенсує витрати на газ та електроенергію, і умовно-постійну частину, яка покриває виробництво, транспортування та постачання тепла.

Для населення умовно-змінна частина розцінок на теплову енергію складе 1613,51 грн/Гкал, місячна абонентська плата — 176915,52 грн/Гкал/год. На гарячу воду без врахування ЦТП тариф становитиме 187,19 грн/м³, із врахуванням витрат на утримання та ремонт — 212,65. Для бюджетних установ та інших споживачів розцінки також визначені окремо.

Пропозиції та зауваження щодо подорожчання опалення в Полтавській області приймаються протягом 7 днів за адресами підприємства в м. Лубни та м. Полтава або на електронну пошту lubtep@ukr.net.

Більш детальну інформацію можна дізнатися на сайті Лубнитеплоенерго.

