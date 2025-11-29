В різних населених пунктах Київської області 30 листопада 2025 року застосовуватимуть додаткові графіки відключення світла тривалістю аж до 16 годин поспіль.

У Київській області в неділю, 30 листопада 2025 року, ДТЕК буде застосовувати додаткові графіки відключення світла на час проведення профілактичних робіт в мережах, повідомляє Politeka.

У межах Бородянської селищної територіальної громади в Київській області 30 листопада з 9:00 до 19:00 графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах:

Бородянка (вул. Вокзальна, Дружби, Правика, Сумська, Тернопільська, Чорнобильська, Дорожна, Перемоги, пров. Дружнянський);

Дружня (Вербова, Бондаревського, Чубаря, Залізнична, Квітнева, Молодіжна, Нова, Центральна, Петровського);

Нова Гребля (Берегова, Вабля, Лісова, Молодіжна, Фрунзенська, Харківська, Шевченка);

Вабля (Вишнева, Дружби, Каштанова, Молодіжна, Харківська);

Дмитрівка (Вишнева, Центральна, пров. Дмитрівський);

Озірщина (Садова, Шевченка, Українських Захисників);

Блиставиця (Вишнева);

Новий Корогод (Весела, Заводська, Корогодська, Металургів, Молодіжна, Нова, Паркова, Промбудівська, Садова, Студентська, Харківська, 23 Серпня).

Крім того, в неділю з 8:30 до 18:00 без електроенергії залишаться мешканці с. Язвинка по вулиці Лісова, а з 8:30 до 14:00 – Небрат (Михайлівська), пише Politeka.

Значно жосткіші графіки відключення світла в Київській області 30 листопада торкнуться Кагарлицької громади. Там знеструмлення відбуватимуться з 8:00 до 23:59 в місті Кагарлик (вул. Гайова, Світанкова, Трояндова), селах Ліщинка (Миру, пров. Господарський), Расавка (Польова, Степова), Тернівка (Дружби, Шевченка).

