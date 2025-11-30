Мешканців і гостей Кривого Рогу просять завчасно підготуватися до нового графіка руху транспорту.

У Кривому Розі вводять новий графік руху транспорту в зв’язку з ремонтом вулиці Січеславської, повідомляє Politeka.

Тимчасові зміни стосуються тролейбусів №3, 5, 14 та 23. Обмеження діятимуть з 27 листопада з 13:00 до 4 грудня.

Маршрут №3: «пл. Кільцева – вул. Дніпровське шосе (депо-2)»

З пл. Кільцева: мкр-н 4-й Зарічний – КРЕС – Ставки – вул. Р. Шухевича (44 квартал) – вул. Сергія Колачевського до пл. Кільцева (кільцевий).

З вул. Дніпровське шосе (депо-2): до зупинки «Ясень» (проспект 200-річчя Кривого Рогу) – далі по вул. Миколи Світальського до вул. Заводська.

Маршрут №23: «пл. Кільцева – пл. Захисників України»

З пл. Кільцева: мкр-н 4-й Зарічний – КРЕС – Ставки – вул. Р. Шухевича (44 квартал) – вул. Сергія Колачевського до пл. Кільцева (кільцевий).

З пл. Захисників України: до зупинки «Ясень» – далі по вул. Миколи Світальського до вул. Заводська.

№5: «СШТ «Електрозаводська» – пл. Захисників України» (через вул. Бориса Грінченка)

З пл. Кільцева: пл. Свободи – СШТ «Електрозаводська» – мкр-н 4-й Зарічний – КРЕС – Ставки – вул. Р. Шухевича (44 квартал) – вул. Сергія Колачевського до пл. Кільцева (кільцевий).

З пл. Захисників України: до зупинки «Кирило-Мефодіївська» – далі через вул. Едуарда Фукса, вул. Миколи Світальського до вул. Заводська.

№14: «вул. Виноградна (через вул. Електрозаводську) – вул. Заводська»

З кільця 44 квартал: пл. Свободи – СШТ «Електрозаводська» – вул. Виноградна – мкр-н 4-й Зарічний – КРЕС – Ставки – вул. Р. Шухевича до кільця 44 квартал (кільцевий).

Додатково пасажирів перевозить автобус КП «Міський тролейбус» з інтервалом 60 хвилин у години «пік» між зупинками «173 квартал» та «кільце 44 кварталу».

Автобусні маршрути №3, 8, 208, 209, 223, 230, 228, 228А, 240, 250, 397 та інші продовжують працювати без змін.

Мешканців і гостей Кривого Рогу просять завчасно підготуватися до нового графіка руху транспорту і планувати поїздки з урахуванням тимчасових змін.

