Облік здійснюється там, де переселенець перебуває на обліку та хоче отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області.

Громадяни, які потребують покращення житлових умов, мають право стати на квартирний облік, щоб отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області, пише Politeka.net.

Ця процедура актуальна не лише для орендарів або мешканців гуртожитків — закон визначає конкретні категорії осіб, що можуть претендувати на відповідний статус.

До таких осіб належать громадяни:

мають менше житлової площі, ніж передбачено нормою на одну особу;

проживають у непридатному або аварійному приміщенні;

мають тяжкі хронічні захворювання, що унеможливлюють спільне проживання з іншими;

орендують житло у державному, громадському чи кооперативному фонді понад п'ять років;

мешкають у перенаселених умовах (наприклад, кілька сімей в одній кімнаті);

є ВПО з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або членами сімей загиблих (померлих) Захисників України.

Для переселенців діє особлива норма: стати на квартирний облік можна незалежно від реєстрації місця проживання, достатньо бути внесеним до Єдиної бази даних переселенців.

Облік здійснюється у населеному пункті, що обслуговується органом соціального захисту, де переселенець перебуває на обліку та хоче отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області. Це правило поширюється навіть на тих, чиє житло залишилося на окупованих або прифронтових територіях, або було зруйноване.

Для подання заяви необхідно підготувати пакет документів, до якого входять заява до виконавчого комітету сільської, селищної чи міської ради, довідки про реєстрацію місця проживання всіх членів сім’ї, відомості про перебування членів сім’ї на обліку в іншому населеному пункті, а також документи, що підтверджують право на пільгу або першочергове отримання житла, якщо такі є.

Для переселенців перелік доповнюється копією довідки ВПО на кожного члена сім’ї, копією посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, документами, що підтверджують родинні зв’язки для сімей загиблих Захисників, а також актом обстеження зруйнованого житла, якщо воно було втрачено через бойові дії.

Незабаром очікується можливість подання документів в електронному форматі через Портал "Дія", що значно спростить процедуру отримання статусу на квартирний облік.