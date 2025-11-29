Учет осуществляется в населенном пункте, где переселенец состоит на учете и хочет получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области.

Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право стать на квартирный учет, чтобы получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

Эта процедура актуальна не только для арендаторов или жителей общежитий – закон определяет конкретные категории лиц, которые могут претендовать на соответствующий статус.

К таким лицам относятся граждане:

имеют меньше жилой площади, чем предусмотрено нормой на одного человека;

проживают в негодном или аварийном помещении;

имеют тяжелые хронические заболевания, что делают невозможным совместное проживание с другими;

обитают в перенаселенных условиях (например, несколько семей в одной комнате);

есть ВПЛ из числа участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны или членами семей погибших (умерших) Защитников Украины.

Для переселенцев действует особая норма: стать на квартирный учет можно независимо от регистрации места жительства, достаточно быть внесенным в Единую базу данных переселенцев.

Учет осуществляется в населенном пункте, обслуживаемом органом социальной защиты, где переселенец состоит на учете и хочет получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области. Это правило распространяется даже на тех, чье жилье осталось на оккупированных или прифронтовых территориях или было разрушено.

Для подачи заявления необходимо подготовить пакет документов, в который входят заявление в исполнительный комитет сельского, поселкового или городского совета, справки о регистрации места проживания всех членов семьи, сведения о пребывании членов семьи на учете в другом населенном пункте, а также документы, подтверждающие право на льготу или первоочередное получение жилья.

Для переселенцев перечень дополняется копией справки ВПЛ на каждого члена семьи, копией удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, документами, подтверждающими родственные связи для семей погибших Защитников, а также актом обследования разрушенного жилья, если оно было потеряно из-за боевых действий.

В скором времени ожидается возможность подачи документов в электронном формате через Портал "Действие", что значительно упростит процедуру получения статуса на квартирный учет.